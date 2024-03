Scontro tra auto nel Tarantino, tre morti e tre feriti

Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 100, all'altezza di Mottola, in provincia di Taranto.

Due le auto che si sono scontrate frontalmente: una Bmw di grossa cilindrata e una Peugeot. Per le tre vittime, che viaggiavano sulla stessa auto, l'impatto è stato mortale. I feriti invece sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. A novembre nello stesso tratto sono morti tre militari della Brigata Pinerolo 7/o Bersaglieri di stanza ad Altamura (Bari) e un 60enne del Barese.

Le vittime, tutte calabresi, sono un ragazzo di 32 anni e due ragazze di 26 e 23 anni. Viaggiavano sulla stessa auto che si è scontrata frontalmente con l’altra vettura con a bordo una famiglia composta da madre, padre (di 50 anni) e figlio: i tre, tarantini, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale Ss. Annunziata in codice rosso. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai carabinieri, ci sono i vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta.

La statale 100 all'altezza di Gioia del Colle - comunica l'Anas - è temporaneamente interdetta al traffico all'altezza del km 60,100, in località Mottola, in provincia di Taranto.

Il traffico in direzione Taranto viene deviato al km 53,400 'San Basile', mentre il traffico in direzione Bari viene deviato al km 60,200 a 'Noci Mottola'.

