Via case fatiscenti a Lecce, si faranno nuovi alloggi

Partiranno lunedì mattina i lavori di demolizione delle Case minime di San Pio, costruzioni realizzate a Lecce nel secondo dopoguerra, da tempo divenute elemento di degrado per il quartiere.

Inserito nel Programma di riqualificazione urbana per gli alloggi a canone sostenibile varato dal ministero delle Infrastrutture nel 2008, l'intervento - sottolinea una nota del Comune - è stato finalmente sbloccato dopo un ritardo di quindici anni grazie al lavoro istruttorio puntuale del settore Lavori Pubblici e all'approvazione da parte del Consiglio comunale di Lecce nel marzo del 2023 della convenzione con la ditta Camm.

Quest'ultima si occuperà degli interventi demolizione e della successiva ricostruzione di due edifici, uno composto da 32 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica di 110 mq ciascuno e 7 non residenziali di 50 mq e il secondo composto da 19 alloggi di edilizia convenzionata e 2 locali di 50. L'intero isolato sarà dotato delle necessarie opere di urbanizzazione.

"Arrivare a questo risultato non è stato semplice dal punto di vista amministrativo, ringrazio per questo l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci e gli uffici del settore che hanno costruito una soluzione che consentirà di rigenerare quest'area che rappresenta il cuore del quartiere San Pio e i consiglieri comunali che hanno sostenuto questa soluzione che ha consentito di superare quindici anni di difficoltà - dichiara il sindaco Carlo Salvemini - Chi vive il quartiere San Pio sa quanto la presenza di questi immobili ormai fatiscenti sia un motivo di costante preoccupazione per i residenti. Dopo la rimozione, ci occuperemo della ricostruzione. Conservando quella vocazione popolare e sociale che le case minime hanno espresso per così tanti anni". I" nuovi alloggi - conclude - saranno a disposizione di giovani coppie, famiglie, studenti. I locali commerciali che sono previsti al piano terra contribuiranno a dotare il quartiere di ulteriori servizi".



