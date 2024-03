Sorpresi a pescare ricci di mare, sequestrati 8mila esemplari

I carabinieri hanno sequestrato in provincia di Lecce ottomila ricci, specie di cui la Regione Puglia ha vietato la pesca per consentirne il ripopolamento. I militari, insospettiti da alcune luci provenire dai fondali dell'area marina protetta di Porto Cesareo, hanno notato due pescatori che, muniti di attrezzatura subacquea, avevano da poco prelevato i ricci dal fondale. I due pescatori sono stati segnalati all'autorità giudiziaria e i ricci sono stati rigettati in mare ancora vivi.



