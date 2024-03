Famiglie bimbi con malattie metaboliche in protesta a Bari

Decine di famiglie questa mattina hanno protestato sfilando in corteo a Bari contro le "carenze dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII" nell'assistenza dei bambini con patologie metaboliche. A far fronte comune è 'l'Onda Lilla-Blu' composta dalle associazioni pugliesi dei familiari dei bambini con patologie metaboliche, il cui colore simbolico è il lilla, e le associazioni dei genitori dei bambini con diabete (colore blu). Il corteo ha attraversato dalle 10.30 corso Vittorio Emanuele per arrivare a piazza IV Novembre. Lamentano, tra le altre cose, la presenza di "un solo medico strutturato per un reparto che segue oltre 600 bimbi con diabete mellito".





