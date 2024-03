Esplode petardo su spalti durante Bari- Sampdoria, ferito bimbo

Un bimbo di 8 anni ha riportato alcune escoriazioni a una gamba dopo l'esplosione di un petardo nel settore ospiti mentre era in corso la partita tra Bari e Sampdoria, allo stadio San Nicola del capoluogo pugliese.

L'episodio, su cui indaga la polizia, è successo durante il primo tempo della gara di calcio valida per la 30esima giornata del campionato di serie B.

Subito soccorso, il bambino è stato trasportato al Policlinico di Bari: le sue condizioni non sarebbero gravi.





