Accoltella barista che rifiuta monetine, arrestato nel Barese

Si è rifiutato di accettare un pagamento in monetine da cinque centesimi. Per questa ragione un barista di 40 anni di Mola di Bari sarebbe stato accoltellato da un cliente di 55 anni che è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo è accusato di tentato omicidio. Il fatto è successo il 12 marzo scorso. Secondo l'accusa, il rifiuta da parte della vittima di accettare le monetine ha innescato la reazione violenta dell'aggressore che ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito al volto e a una mano il barista. Le ferite non son gravi.

Il 55enne, che si trova in carcere a Bari, è stato identificato anche grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell'area di servizio. Il coltello utilizzato per l'aggressione è stato trovato e sequestrato mentre la vittima è stata curata nel Policlinico di Bari e dimessa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA