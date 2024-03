Sequestrati 1,3 milioni di prodotti pericolosi a Taranto

I finanzieri del comando provinciale di Taranto hanno sequestrato 1,3 milioni di prodotti ritenuti pericolosi per i consumatori in 11 esercizi commerciali di Taranto, Manduria, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe e Maruggio. Tra i prodotti sequestrati anche articoli di bigiotteria e giocattoli privi delle informazioni previste dal codice del consumo e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. All'esito degli approfondimenti investigativi, i titolari delle 11 rivendite interessate dai controlli sono stati segnalati all'autorità amministrativa.

Le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria ora sono finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, nonché al recupero a tassazione dei ricavi derivanti dalle condotte illecite.



