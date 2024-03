Nuovi ambulatori e sale operatorie in ospedale Putignano

Ambulatori rinnovati, servizi potenziati, un nuovo centro di raccolta di anatomia patologica, sale operatorie di oculistica riqualificate. L'ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano si rafforza: negli ultimi giorni, infatti, la direzione di presidio, d'intesa con la direzione generale della Asl Bari, ha dato il via ad un piano di potenziamento su più fronti. Dall'11 marzo è attivo il nuovo centro raccolta di anatomia patologica. La struttura è dotata di una moderna cappa di aspirazione a flusso laminare e si occuperà di raccogliere esami istologici e citologici del Distretto socio sanitario 13 di Gioia del Colle.

Sarà invece attivo dal prossimo 18 marzo il centro di endoscopia digestiva e screening carcinoma del colon e retto. In questa fase inziale sono previste due sedute settimanali per effettuare gastroscopie e colonscopie. Ancora più articolato il piano per potenziare l'assistenza legata al 'Progetto donna': sono già attivi un centro senologia clinica e screening mammografico e un densitometro di alta fascia per lo studio dell'osteoporosi. Infine, le tre sale operatorie di oculistica sono state ristrutturate e riaperte, rendendole ulteriormente performanti e adeguate ai nuovi standard di risparmio energetico.



