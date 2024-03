Mafia a Bari, sequestrati beni per 12 milioni

La polizia sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo di beni da 12 milioni di euro nei confronti di 13 persone legate al clan Parisi-Palermiti di Bari.

L'attività rappresenta la prosecuzione dell'operazione 'Codice interno' che ha disvelato legami tra mafia e politica e con la quale lo scorso 26 febbraio sono state arrestate 130 persone.

In totale le misure eseguite oggi sono 34. I sequestri riguardano beni immobili (terreni e case), quote di società commerciali e di servizio, beni aziendali e strumentali, conti correnti bancari e postali.

Questi beni, sottolineano gli inquirenti in un comunicato, sono "riconducibili alle attività delittuose del clan o comunque costituenti patrimoni di ingiustificata provenienza in sproporzione alle reali capacità reddituali" da parte dei 13 indagati.

Già nell'esecuzione delle prime misure, agli indagati erano stati sequestrati 20 milioni di euro. I provvedimenti di oggi, richiesti dalla Dda di Bari, sono stati emessi dal gip.



