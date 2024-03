Carabinieri: Luzi a Foggia, 'qui lo Stato è riuscito a reagire'

"La provincia di Foggia è una realtà molto importante ed è una provincia affascinante dal punto di vista territoriale. Non ci dobbiamo nascondere che ci sono problemi di criminalità comune ed organizzata, ma proprio in questo settore vorrei dare un messaggio positivo perchè alla fine lo Stato è riuscito a reagire". Così il comandante generale dei carabinieri Teo Luzi, in visita questo pomeriggio al comando provinciale dei carabinieri di Foggia guidato dal comandante provinciale colonnello Michele Miulli.

"I carabinieri hanno messo su una bella organizzazione, quindi siamo fiduciosi - ha evidenziato il generale - nel controllo delle devianze. Lo Stato si è reso conto che a Foggia c'erano problemi dal punto di vista della criminalità e ha reagito mettendo in piedi strutture importanti come la sezione della Dia (direzione investigativa antimafia), del Ros (raggruppamento operativo speciale), potenziato strutture investigative del comando provinciale e quindi la macchina dello Stato ha reagito in maniera positiva".

"Il lavoro da fare è ancora tanto. Il problema - ha precisato - va affrontato su diversi fronti, da quello dell'associativismo criminale, passando per quello della tutela dei cittadini, dalla criminalità comune all'attenzione alle amministrazioni comunali che talvolta, alcune, poche a dire il vero, non si comportano come dovrebbero nell'interesse dei cittadini". "Poi - ha concluso - c'è il grande tema del sequestro dei beni ai mafiosi.

Siamo pronti, determinati e fiduciosi".



