Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri sera in un casolare abbandonato nelle campagne di Ascoli Satriano, in provincia di nel Foggia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo una segnalazione al 112. A quanto si appende sarà eseguita l'autopsia per risalire alle cause del decesso.





