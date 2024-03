Schiacciato da un macchinario, muore operaio a Brindisi

Un operaio di 37 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di lavorazione di materie plastiche nella zona industriale di Brindisi.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia, l'uomo sarebbe stato schiacciato da un macchinario. La dinamica al momento è in corso di approfondimenti da parte degli investigatori. L'operaio è stato soccorso da alcuni colleghi e condotto d'urgenza in ospedale, dove è morto poco dopo l'arrivo.

Sul posto anche personale dello Spesal.



