Carabinieri ritrovano un antico manoscritto su masserie pugliesi

Un antico manoscritto contenente dati e riferimenti a beni e antiche masserie della provincia di Taranto, che era illegittimamente in possesso di un collezionista, è stato recuperato dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale (Tpc) di Napoli e restituito al legittimo proprietario, ovvero il Comune di Martina Franca. Il documento, intitolato "3° Prov. di Lecce", fa parte dell'archivio Caracciolo De Sangro, considerato uno dei più importanti dell'Italia meridionale poiché contiene documenti di estremo interesse per comprendere l'evoluzione socio-economica di numerosi centri non solo pugliesi. Il manoscritto, risalente al periodo compreso fra fine Ottocento e inizio Novecento, era stato recuperato e sequestrato nell'ambito di un'attività di indagine per il contrasto del fenomeno della ricettazione dei beni culturali e storici. Era infatti in possesso di un collezionista insieme ad altri beni di valore culturale detenuti illegalmente. I carabinieri hanno consegnato il documento al comune di Martina Franca in esecuzione del provvedimento di dissequestro e restituzione dell'autorità giudiziaria. Il sindaco Gianfranco Palmisano "ha ringraziato i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Napoli - è detto in una nota del comune - e si è congratulato per la brillante operazione che ha consentito di recuperare un pezzo del patrimonio storico e culturale di Martina e del Paese".



