Amici morirono in incidente, chiesto rinvio a giudizio autista

Si aprirà il prossimo 20 maggio l'udienza preliminare nei confronti di un 31enne di Bari accusato di omicidio colposo e lesioni personali stradali gravi per l'incidente avvenuto la sera dell'11 dicembre 2022, nel Barese, in cui persero la vita tre ragazzi di 19, 21 e 25 anni (Sara Grimaldi, Michele Traetta ed Elisa Buonsante) e un quarto rimase ferito. La Procura di Bari ne ha chiesto oggi il rinvio a giudizio, dopo aver chiuso le indagini lo scorso novembre.

L'incidente tra la Mini guidata dal 31enne e un autobus avvenne sulla statale 96 all'altezza di Modugno (Bari). Secondo gli inquirenti, il 31enne provò a sorpassare da destra due auto che lo precedevano - e che avevano rallentato per permettere all'autobus di immettersi nella corsia - viaggiando a 120 chilometri all'ora in un tratto di strada in cui il limite è di 50. Nella manovra, però, la Mini si sarebbe schiantata contro l'autobus e avrebbe finito la sua corsa contro un muro di cemento armato. L'impatto causò la morte dei tre giovani e il ferimento del quarto, tutti a bordo della Mini e amici del conducente. Traetta perse la vita sul colpo, le due giovani morirono in ospedale.

Per la difesa dell'imputato (avvocato Simona Cuomo) ci sarebbero però dei dubbi sulla dinamica dell'incidente, in particolare sul presunto sorpasso da destra che avrebbe causato lo schianto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA