Al Bif&st anche Coincidenze d'amore di e con Meg Ryan

Al già fitto programma del Bif&st che si terrà a Bari dal 16 al 23 marzo si aggiunge un altro film molto atteso diretto e interpretato da una celebre star americana, Meg Ryan. Il 17 marzo, alle 21 al Teatro Petruzzelli, verrà presentato What Happens Later che uscirà in sala, distribuito da Universal Pictures, col titolo italiano Coincidenze d'amore"il prossimo 11 aprile.

Il film narra la divertente vicenda che vede in scena Willa (Meg Ryan) e Bill (David Duchovny) che in passato avevano avuto una relazione, conclusasi in maniera abbastanza dolorosa per entrambi. Circa vent'anni dopo, i due si ritrovano per caso in un piccolo aeroporto di provincia: l'incontro finisce per protrarsi molto più a lungo dei pochi minuti di circostanza che avevano previsto, dato che entrambi i loro voli vengono cancellati a causa di una violenta tormenta. I due hanno così modo di ripensare al passato e ai motivi che li avevano spinti a prendere strade diverse. Meg Ryan, interprete di tanti film di successo come attrice (si ricorda in particolare Harry, ti presento Sally…) è alla sua seconda regia dopo Ithaca (L'attesa di un ritorno, 2015) nel quale recitava accanto a Sam Shepard.





