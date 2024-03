Lecce condanna il gesto di D'Aversa 'contrario a valori sport'

Il gesto di D'Aversa nei confronti del calciatore Henry non è piaciuto affatto alla dirigenza del Lecce. Il club giallorosso, in una nota, stigmatizza il comportamento del proprio allenatore. "L'Us Lecce, con riferimento all'episodio che ha visto coinvolto l'allenatore D'Aversa ed il giocatore del Verona Henry - si legge -, pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale di gara, condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto contrario ai principi ed ai valori dello sport".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA