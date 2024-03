Spacciavano droga in una discoteca di Taranto, 3 arresti

Spacciavano la 'droga dello sballo' in una discoteca di Taranto, ma sono stati scoperti e arrestati dalla Polizia. Si tratta di tre giovani della provincia di Bari sorpresi con un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e psicotrope. In carcere è finito anche il gestore del locale ritenuto responsabile di porto abusivo di arma da fuoco e munizioni. La discoteca, di circa 900 mq, è stata sottoposta a sequestro preventivo d'urgenza. Gli agenti hanno accertato numerose violazioni amministrative e violazioni anche di naturale strutturale come l'ostruzione delle vie d'uscita e di esodo e la mancata installazione dei maniglioni antipanico sulle porte di sicurezza.

Durante l'ispezione i poliziotti hanno fermato per un controllo tre giovani all'interno del locale, sospettando che potessero detenere droga destinata allo spaccio. Due di essi sono stati trovati in possesso di 53 boccette di sostanza psicotropa Popper, 17 pasticche intere e 15 involucri contenenti cristalli di Mdma, e 33 cartoncini contenenti ketamina oltre alla somma di 430 euro ritenuta provento dello spaccio.

Un terzo giovane nascondeva un centinaio dosi di ketamina, numerose pasticche di ecstasy per circa 50 grammi, nonché 30 grammi di cocaina contenuta in numerosi ovuli e 355 euro n banconote di vario taglio.

Nel corso dei controlli è stata recuperata in un cassetto dell'ufficio del gestore, che è stato arrestato, una pistola semi-automatica clandestina calibro 7.65 completa di caricatore e altri 15 proiettili.



