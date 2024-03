Lecce: D'Aversa, a Verona faremo di tutto per vincere

Ottenere i tre punti per dare una scossa decisiva alla classifica ed allungare sulle concorrenti nella volata salvezza. E' questo l'imperativo categorico che il Lecce cercherà di raggiungere nella delicata gara interna di domani contro il Verona dell'ex Baroni, attardato di soli due punti dagli uomini di D'Aversa. L'allenatore dei giallorossi inquadra così la gara contro gli scaligeri: "Dobbiamo capirne l'importanza e fare di tutto per vincere perché è necessario allungare in classifica - esordisce il tecnico -. Dobbiamo giocare senza ansia, anche perché in casa i ragazzi hanno raggiunto sempre risultati importanti. Ragioniamo su quanto fatto, tenendo sempre bene a mente il valore specifico della partita senza commettere errori".

Un avversario ostico, che al Via del Mare giocherà le proprie carte al tavolo della salvezza. "Il Verona pur avendo cambiato molto è migliorato. All'andata sfruttavano Djuric, ora hanno cambiato il modo di giocare - ammette D'Aversa -, ma indipendentemente dall'avversario domani si deve evidenziare la voglia di vincere. I duelli faranno la differenza, ed il risultato, oltre alla tattica, dipenderà dalla voglia di vincere e di fare risultato pieno a tutti i costi. Al fischio finale trarremo le conclusioni".

Assente Kaba - lesione del crociato e stagione finita -, ci saranno interventi a centrocampo: "C'è dispiacere per il suo infortunio. Sarà costretto a stare fuori per un po' ma abbiamo Gonzalez, Berisha che sta crescendo molto e anche altre soluzioni.

Pongracic, si è allenato regolarmente con la squadra, quindi sta bene", conclude D'Aversa.



