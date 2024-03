Missione Ax-3 Voluntas nello spazio, colonnello Villadei a Bari

Di rientro dalla missione nello spazio, il colonnello dell'Aeronautica Militare Walter Villadei martedì 12 marzo incontrerà gli studenti dell'Università di Bari. L'evento si terrà alle 11 nell'aula magna 'Aldo Cossu'.

Villadei ha fatto parte della missione 'Ax-3 Voluntas' a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss), decollata il 18 gennaio scorso dal Kennedy Space Center della Nasa, a Cape Canaveral, in Florida, e rientrata a largo di Daytona, sempre in Florida, lo scorso 9 febbraio.

La missione ha rappresentato, si legge in una nota, "un'occasione strategica per l'Italia per continuare a promuovere l'impegno verso un accesso sicuro ed efficace allo Spazio offrendo altresì la possibilità di incrementare competenze scientifiche, tecnologiche e operative legate alle attività umane nello spazio, attraverso lo svolgimento di esperimenti in microgravità, promossi dal ministero della Difesa, tramite l'Aeronautica Militare, e dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), in coordinamento con centri di ricerca, università e industria".

A Bari il colonnello Villadei racconterà, anche, il percorso che gli ha permesso di raggiungere la Stazione spaziale Internazionale dopo un lungo addestramento, e la sua esperienza a bordo dell'Iss in una missione in cui l'Italia ha partecipato "come Sistema Paese, con il coordinamento - per la prima volta - dell'Aeronautica Militare".



