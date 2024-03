Costa (Sai), 'accogliere chi ha diritto nel migliore dei modi'

L'accordo italo-albanese per la realizzazione di centri di accoglienza migranti in Albania è inserito in "scelte che i vari governi hanno fatto e sono un po' determinate dalla difficoltà di agire in maniera programmatoria.

Certamente quella che sarà poi l'accoglienza delle persone che effettivamente avranno diritto di restare nel nostro Paese va fatta nel modo migliore". Lo ha detto a Trani Virginia Costa, responsabile del servizio centrale Sai (Sistema di accoglienza e integrazione), a margine del convegno organizzato per fare il punto sugli otto anni di attività del progetto sul territorio.

In questi anni di servizio "le criticità sono state sicuramente molte" perché "è un tipo di settore che risente anche di alcune vibrazioni politiche - ha aggiunto - però la cosa che sicuramente è chiara è che non ha un suo orientamento, quindi resiste ai diversi orientamenti politici. Il fatto di far stare bene le persone è oggettivamente il tema vincente". Per Costa l'auspicio per il Sai è "sicuramente di aumentarne i numeri per ridurre sempre di più quello che è un sistema emergenziale che dovrebbe servire solo effettivamente a gestire quello che è non prevedibile e gli ormai vent'anni che vedono il sistema in funzione, hanno dimostrato che di imprevedibile non c'è moltissimo".

Il Sai è "un sistema radicato sul territorio che gestisce in maniera ordinata e programmata l'accoglienza di chi viene in Italia a cercare protezione, ed è un'iniziativa molto importante perché fa luce sulla realizzazione a livello locale di un sistema nazionale. E questo dimostra - ha proseguito Costa - che in tutte le parti d'Italia, con le caratteristiche e le prerogative di ogni singolo territorio, con le risorse che possono essere messe in campo, con il profilo anche dell'amministrazione o dell'associazione che danno vita all'attività, c'è un'omogeneità". "Il principio comune di questo progetto è che si lavori in maniera integrata sul territorio non solo fra servizi ma anche con la popolazione locale per creare non soltanto buona accoglienza ma anche una buona convivenza", ha concluso Costa.



