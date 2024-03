Al Petruzzelli di Bari concerto dell'ensemble russo musicAeterna

L'orchestra e il coro musicAeterna, tra gli ensemble più richiesti sulla scena internazionale, si esibirà al teatro Petruzzelli di Bari il prossimo 14 marzo. Un concerto unico per cui sono disponibili anche le poltronissime.

Fondata venti anni fa dal direttore Teodor Currentzis, l'ensemble è composto da musicisti provenienti da 10 paesi. Il loro repertorio comprende famosi capolavori antichi, opere del 19esimo e 20esimo secolo, e composizioni contemporanee sperimentali.

Al Petruzzelli proporranno, di Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto n. 24, in do minore, per pianoforte e orchestra, KV 491 e Requiem, in re minore, per soli, coro e orchestra, KV 626.

Currentzis condurrà l'ensemble mentre solisti d'eccezione saranno Olga Pashchenko (fortepiano), Elizaveta Sveshnikova (soprano), Andrey Nemzer (controtenore), Egor Semenkov (tenore) e Alexey Tikhomirov (basso). Insieme a Teodor Currentzis, musicAeterna è regolarmente in tournée in Europa e in tutto il mondo, con esibizioni in numerose sedi prestigiose. Nel 2017 è diventato il primo ensemble russo ad avere l'onore di aprire il programma principale del festival di Salisburgo. L'orchestra ha inoltre partecipato a festival internazionali come la RUHRtriennale, il Klara Festival a Bruxelles, il Festival d'Aix-en-Provence, Diaghilev P.S. a San Pietroburgo e il Festival Diaghilev a Perm.

Il coro collabora con direttori ospiti come Andres Mustonen, Paul Douglas Hillier, Vincent Dumestre, Raphaël Pichon, Andrea Marcon e altri. I partner del coro includono l'ensemble francese Le Poème Harmonique e l'internazionale Mahler Chamber Orchestra.

Nel 2018, il coro di musicAeterna ha vinto il premio degli International Opera Awards.

I biglietti per il concerto sono disponibili al botteghino del Petruzzelli e su vivaticket.it.



