Ragazzo autistico sarà Virgilio di Dante, 'voce delle fragilità'

Riccardo, ragazzo autistico di circa 20 anni, sarà il Virgilio di Dante nel Roma teatro di Cerignola, sabato 9 marzo alle 18.30, per la presentazione del progetto la Porta della felicità, con un ensemble di musica e parole. Per l'occasione Riccardo accompagnerà "a riveder le stelle" i giovani che stanno attraversando un nuovo inferno dantesco fatto di prepotenza, bullismo, discriminazioni e solitudine.

"L'obiettivo - spiega Rosalba Cipollino, ideatrice e curatrice del progetto con Francesco Quinto e Leonardo Lavecchia - è dare voce alla fragilità, sensibilizzando istituzioni, comunità educante e pubblico sul dopo di noi, affinché si possa assicurare autonomia e inclusione sociale a ragazzi e ragazze dalle diverse abilità".

"Conosco Riccardo da quando aveva 14 anni. Ero la sua educatrice a scuola - aggiunge - aveva una severa diagnosi di autismo con un potenziale verbale che non gli permetteva di esprimersi adeguatamente. Abbiamo lavorato tanto soprattutto con il docente di sostegno Francesco Quinto fino a permettere a Riccardo di diplomarsi". Cipollino sottolinea "che per i giovani con disabilità dopo il percorso scolastico iniziano le difficoltà perchè non c'è più nulla. Offrire a ragazzi come Gina, Riccardo, Nicola, Luca, Domenico, Rebecca, Marco e tanti altri la possibilità di impegnarsi in progetti, vuol dire insegnare loro la capacità di non mollare mai la presa. E ora siamo qui a raccontare come la traversata dell'inferno possa portare a rivedere le stelle. L'idea è nata diversi anni fa come atto d'amore tra chi ha condiviso l'idea di far provare felicità a ragazzi fragili e alle loro famiglie". "Ho colto immediatamente il valore di questo progetto - evidenzia Simona Sala, direttrice del Roma teatro - l'evento è un ensemble di testi, coreografie e brani musicali contenuti nel cd la Porta della felicità, colonna sonora del musical a cui si sta lavorando. Il ricavato della vendita del cd andrà a sostenere la realizzazione del musical stesso e delle attività ad esso connesse".



