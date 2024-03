Polizia insegue e blocca auto nel nord Barese, agenti contusi

Sorpresi a rubare targhe da auto parcheggiate ad Andria, all'arrivo della polizia si sono dati alla fuga a bordo a un Suv con targa risultata rubata, mettendo a rischio l'incolumità degli agenti. È quanto accaduto qualche giorno fa in città. I poliziotti hanno riportato qualche contusione mentre l'auto usata per fuggire, una Stelvio di colore scuro, è stata sequestrata.

Secondo quanto emerso finora, a bordo del fuoristrada c'erano quattro persone, molto probabilmente di Andria, che a volto coperto stavano facendo incetta di targhe. L'improvviso arrivo dei poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico le ha fatte scappare via.

La corsa sulla provinciale 231 verso Corato prima e verso Trani dopo, ha messo a repentaglio i poliziotti contro la cui auto di servizio i fuggitivi hanno puntato un faro alogeno, lanciato del carburante contro il parabrezza per poi stringerla contro il guardrail. Nella fuga, l'auto con a bordo i quattro è finita contro un muretto a secco. È stato solo allora che si sono arresi: l'hanno abbandonata dileguandosi per le campagne di contrada Capitolo a Trani. Nel suv sono stati trovati e sequestrati una lastra metallica utile a ripararsi in caso di conflitto a fuoco, alcune mazze, picconi, 'piedi di porco', tronchesi, uno jammer con 12 antenne, tre pistole a salve, diverse targhe, mazzi di chiave, un lampeggiante e una paletta con effigie del ministero della Difesa. Su quanto rinvenuto sono in corso analisi e accertamenti da parte degli agenti della scientifica mentre proseguono le indagini per identificare i quattro fuggitivi.



