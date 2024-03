Scoperto a Foggia nuovo scarico illecito di rifiuti pericolosi

Un nuovo scarico illecito di rifiuti pericolosi è stato scoperto dagli ispettori ambientali territoriali Civilis in una strada alla periferia di Foggia lungo la statale 89 che collega il capoluogo a Manfredonia. A darne notizia il comandante Giuseppe Marasco. I volontari sono stati allertati questa mattina da un agricoltore del posto che transitando in zona ha notato il nuovo scarico e dato l'allarme.

Stando a quanto riferito da Marasco si tratterebbe di rifiuti pericolosi per l'ambiente in una provincia "che ormai vive una vera e propria emergenza ambientale".

I rifiuti - stando a quanto riferito - potrebbero essere stati sversati durante le ore notturne considerato che fino alla giornata di ieri non vi era traccia della loro presenza. I volontari hanno subito allertato i carabinieri forestali per mettere in sicurezza l'area.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA