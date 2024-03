Prima messa del vescovo mons. Russo nell'ospedale Miulli

Questa mattina monsignor Giuseppe Russo, vescovo della Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti e governatore dell'ente ecclesiastico ospedale generale tegionale "F. Miulli", ha presieduto la messa nella sala convegni del nosocomio. Il vescovo ha analizzato la molteplicità degli obiettivi della professione sanitaria, ma soprattutto ha insistito sulla necessità di ascoltare, comprendere e creare empatia con le persone che cercano assistenza in ospedale. "I responsabili delle strutture sanitarie - ha esortato durante l'omelia - siano costantemente impegnati ad assicurare competenza e disponibilità del personale, ma anche efficienza degli strumenti e dei servizi, bellezza dei luoghi. Tutto ciò, nell'insieme, diviene vera e propria 'cura', per tutti. Al centro la persona, non altro.

Prima la persona, non altro. Sullo sfondo la persona, non altro.

Come? Etica dell'altruismo". La celebrazione di oggi segna il primo momento di incontro diretto del vescovo Giuseppe Russo all'interno dell'ospedale Miulli. "Si prevedono nel prossimo futuro ulteriori appuntamenti con la comunità, volti a rafforzare il legame spirituale e professionale all'interno dell'Ente, il tutto all'insegna dei valori di solidarietà, accoglienza e assistenza" dicono dall'ospedale.



