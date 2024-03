Migliori aree marine protette d'Europa, premio per Torre Guaceto

Nell'ambito degli 'European Ocean Days 2024', la Commissione europea affari marittimi e pesca ha assegnato alla riserva di Torre Guaceto (Brindisi) il premio 'Mpa Awards', dedicato alle migliori aree marine protette d'Europa. L' evento si svolge annualmente allo scopo di divulgare la mission Ue 'Restore our Ocean and Waters by 2030', strategia finalizzata alla protezione dei mari europei.

"La governance di Torre Guaceto è l'approccio da adottare nella gestione delle comunità costiere europee" ha motivato il rappresentante della Commissione europea affari marittimi e pesca, Kęstutis Sadauskas, assegnando il premio all'oasi che ricade nei comuni di Carovigno e Brindisi.

La Commissione europea ha conferito riconoscimento a Torre Guaceto, si legge in una nota della riserva, "sottolineando il ruolo cruciale giocato dal consorzio di gestione della riserva nella protezione degli ecosistemi marini e costieri e della biodiversità nei mari europei con il coinvolgimento degli stakeholders". Sono due le aree protette in Europa che "hanno vinto gli Mpa Awards, Torre Guaceto e la francese Côte Agathoise" "L'area protetta di Torre Guaceto non è solo un angolo di paradiso che ci invidia il mondo, ma da oggi - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - è anche un'eccellenza riconosciuta a livello europeo in termini di competenza manageriale e dedizione. Siamo particolarmente felici di questo riconoscimento".

"Questo eccezionale premio - ha commentato il presidente del Consorzio, Rocky Malatesta - riconosce l'impegno e il valore delle competenze dell'ente gestore dalla sua istituzione ad oggi ed è frutto anche del supporto che riceviamo dalle autorità territoriali".



