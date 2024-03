Lupare bianche nel nord Barese, encomio a chi ha indagato

"Per aver dimostrato tenacia e capacità professionali" nell'aver saputo indagare e "risolvere quattro omicidi avvenuti a Canosa di Puglia tra il 2003 e il 2015", assicurando i presunti responsabili alla giustizia. È quanto si legge sugli encomi che sono stati conferiti a chi ha investigato sui quattro casi di lupara bianca compiuti nella cittadina tra il 2003 e il 2015 nell'ambito di regolamenti di conti per il controllo del mercato della droga.

Cinque dei sei presunti autori e mandanti sono stati condannati lo scorso 26 gennaio dalla Corte d'Assise di Trani all'ergastolo.

Le indagini sono state lunghe e complesse e i premiati, tra cui la magistrata della Procura di Bari Luciana Silvestris e il dirigente del commissariato di Canosa Raffaele Fiantanese, non si sono mai fermati. Fondamentale è stata la "squadra Stato" ma anche la collaborazione dei cittadini "senza non si arriva da nessuna parte", ha detto il questore della Bat, Alfredo Fabbrocini, spiegando che "già da tanti anni abbiamo cambiato un sistema in cui l'investigatore era un uomo solitario che faceva tutto da solo. Adesso lavoriamo in squadra con la Procura, le forze di polizia e con i cittadini che sono forse la parte più importante perché senza la loro collaborazione il nostro lavoro è molto più complicato, forse inutile". "Il ringraziamento è alla popolazione onesta che ogni giorno riafferma la presenza dello Stato", ha affermato Silvestris. Dall'agosto di tre anni fa, non si hanno notizie di Sabino Selvarolo. Sulla sua scomparsa indaga la Dda di Bari. "Portiamo avanti il nostro lavoro anche per quest'ultimo caso- ha continuato il questore - È chiaro che abbiamo bisogno anche qui del supporto di tutti.

Noi siamo pronti a raccogliere le indicazioni, i suggerimenti però abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una mano per essere veramente efficaci".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA