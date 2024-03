Consiglio Puglia, sbloccate commissioni con elezione presidenti

Dopo nove mesi e tre tentativi a vuoto, oggi la maggioranza di centrosinistra in Consiglio regionale ha trovato l'intesa sulle presidenze delle commissioni. Confermato Fabiano Amati di Azione in commissione Bilancio, mentre rinuncia a una presidenza il gruppo Con.

Questo il quadro definitivo: commissione Bilancio Fabiano Amati; Affari generali e sport, Enzo Di Gregorio (Pd) al posto di Antonio Tutolo; alla Sanità confermato Mauro Vizzino (Per la Puglia); all'Agricoltura confermato Francesco Paolicelli (Pd); Lavori pubblici Michele Mazzarano (Pd) al posto di Paolo Campo (Pd); Lavoro e Formazione, Lucia Parchitelli (Pd) al posto di Donato Metallo (Pd).



