Attentato incendiario a chiosco simbolo della movida salentina

Un incendio di sospetta natura dolosa nella tarda serata di ieri ha distrutto uno dei chioschi simbolo della movida salentina, il KilometroZero, sulla costa a sud di Galatone, in località La Reggia. Le fiamme hanno avuto vita facile sulla struttura in legno e paglia . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri a cui sono affidate le indagini.

Non è il primo attentato incendiario che subisce la struttura dove con la bella stagione si riversano migliaia di persone per assistere al tramonto del sole sul mare .



