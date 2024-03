Vernice rossa e scritta 'Palestina' su chiesa Brindisi, s'indaga

Alcuni segni di vernice rossa ed una scritta 'Palestina' sono comparsi questa mattina all'ingresso della chiesa di San Benedetto a Brindisi e su un edificio adiacente della Curia. In particolare i segni rossi in verticale, quasi da sembrare scie di sangue, sono stati fatti sui due stipiti dell'antico portale della chiesa. La scritta invece, che rimanda al conflitto mediorientale, è comparsa su alcuni gradini di un accesso secondario del monastero.

Sul caso sono in corso accertamenti degli agenti della digos di Brindisi. Al vaglio delle forze dell'ordine, che sono stati allertati da alcuni residenti, ci sono le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Da alcune verifiche già eseguite sembra esclusa la matrice politica: si tratterebbe di un gesto vandalico isolato.



