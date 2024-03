Sicurezza sul lavoro,rinnovato protocollo d'intesa a Taranto

Nel corso di una riunione presieduta dal prefetto di Taranto Paola Dessì, che si è svolta questa mattina a palazzo del governo, è stato rinnovato per il biennio 2024-2026 il protocollo d'intesa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Taranto siglato per la prima volta nel mese di febbraio 2022. All'accordo aderiscono il Comune e la Provincia di Taranto, i vertici provinciali delle forze dell'ordine, lo Spesal-Asl, i vigili del fuoco, l'Inail, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali.

"Nei primi due anni di operatività dell'intesa - è detto in una nota della prefettura - l'impegno profuso dai soggetti coinvolti ed il valore aggiunto della sinergia istituzionale hanno assicurato un ottimo risultato nel percorso intrapreso.

Con il protocollo d'intesa si è mirato non solo alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione ma, altresì, ad una fattiva collaborazione istituzionale tesa a contrastare le irregolarità esistenti nei diversi settori, ferme le competenze specifiche delle parti firmatarie".

Sono stati incrementati e potenziati interventi di vigilanza, mediante la programmazione di ispezioni congiunte, soprattutto nei campi dell'edilizia pubblica e privata, dell'agricoltura e dei cantieri stradali, con la realizzazione di oltre 400 verifiche aggiuntive rispetto all'attività di controllo ordinaria.

Gli intervenuti "hanno espresso soddisfazione - conclude la prefettura - per il lavoro svolto in coordinamento e per i confortanti risultati raggiunti, anche in considerazione del calo consistente degli infortuni mortali e della riduzione generale degli incidenti sui luoghi di lavoro emersi dal raffronto tra le annualità 2022 e 2023".



