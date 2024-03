Capone a Comitato Regioni Ue, 'economia circolare è necessità'

"L'economia circolare non è più una scelta, ma una necessità". Lo ha detto la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, durante la riunione a Bruxelles del Comitato europeo delle Regioni dedicato al "ruolo degli enti locali e regionali nella transizione verso un'economia circolare". La consultazione è avvenuta su invito della presidente Capone, relatrice del parere sull'economia circolare.

L'evento - riferisce una nota della Regione - ha registrato gli interventi di numerosi stakeholder, tra rappresentanti della Commissione europea, enti e associazioni di categoria.

"Ringrazio la presidenza belga che ha voluto assegnare al Comitato europeo delle Regioni un parere così importante - afferma Capone - l'economia circolare non è più una scelta, ma una necessità. Siamo diventati tantissimi nel nostro pianeta.

Consumiamo tante risorse e produciamo moltissimi rifiuti, l'ambiente ne sta risentendo. Dobbiamo adottare un nuovo stile di vita e nuove politiche che incentivino un diverso utilizzo delle risorse. Molto dovrà essere destinato al riuso, al recupero e al riciclo perché solo così potremo salvare il nostro pianeta. Per queste ragioni - aggiunge Capone - questa mattina abbiamo incontrato i diversi stakeholder per acquisire anche da loro proposte, buone prassi al fine di potenziare un modello di sviluppo che sia sempre più verde ed ecosostenibile. Il loro contributo è stato rilevante e il nostro parere terrà conto delle esigenze prospettate, ma anche delle politiche necessarie per investire sulle imprese perché possano migliorare il loro livello di produzione che sia adeguata a rispettare e a valorizzare le risorse naturali, sempre più scarse. In questa ottica un contributo importante lo potranno dare le Regioni e gli enti locali".



