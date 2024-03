Protocollo Comune-Procura Bari per indagini incidenti stradali

"Con questo protocollo, il Comune di Bari metterà a disposizione operatori della polizia locale per aiutare la Procura nelle indagini relative ai reati commessi nell'ambito degli incidenti stradali, che sono tanti e producono tante vittime, spesso giovani". Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine della firma di un protocollo tra Comune e Procura di Bari - per le attività relative ai reati connessi alla disciplina sulla circolazione stradale - firmato oggi, nella sala giunta di Palazzo di Città, insieme al procuratore Roberto Rossi.

"Sento di dover fare un appello ai cittadini che guidano - ha detto ancora Decaro -, prestate sempre attenzione e non usate il cellulare quando guidate. Una distrazione di pochi secondi può togliere vite. Ci sono persone che sono morte mentre attraversavano sulle strisce pedonali, perché un conducente si era distratto per rispondere a un messaggio o per leggere notizie al cellulare. Non è possibile".

"Grazie a questo protocollo, l'ennesimo tra Comune e Procura - ha spiegato Rossi - verranno velocizzate le pratiche per predisporre la documentazione tecnica successiva agli incidenti, saranno restituiti più rapidamente i veicoli sottoposti a sequestro e la Procura potrà segnalare all'amministrazione alcuni luoghi della città particolarmente a rischio di incidenti". "Con la creazione di questa squadra - ha aggiunto il procuratore - contiamo di raggiungere risultati notevoli, dando ai cittadini servizi più rapidi".



