Procuratore Bari, 'dal Comune grande aiuto sulla legalità'

"L'amministrazione comunale di Bari ha dato una grandissima collaborazione alla Procura per raggiungere importanti risultati sulla legalità. Occorre l'aiuto di tutti, bisogna essere sempre attenti ed è necessario mantenere la guardia alta quando ci sono violazioni delle regole". Lo ha detto il procuratore di Bari, Roberto Rossi, a margine della firma di un protocollo tra Comune e Procura - per le attività inerenti le indagini penali sugli incidenti stradali - riferendosi anche alla recente inchiesta della Dda di Bari che ha svelato i rapporti tra mafia, politica e imprenditoria cittadina e portato a 130 arresti. Tra questi, anche quello dell'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri (in carcere) e della consigliera comunale - e moglie di Olivieri - Maria Carmen Lorusso, ai domiciliari.

"L'amministrazione comunale - ha aggiunto Rossi - è stata costante nell'aiutare gli inquirenti a liberare questa città, mi auguro che sarà così anche con chi verrà dopo". A giugno anche a Bari si voterà per eleggere il successore del sindaco Antonio Decaro (Pd), in carica dal 2014.



