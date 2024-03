Caschi rossi, a Bari iniziativa contro violenza di genere

Contrastare la violenza e gli stereotipi di genere grazie alla collaborazione con gli amanti delle due ruote. E' l'obiettivo dell'iniziativa nazionale Caschi rossi che sarà realizzata anche a Bari il 16 e 17 marzo dalla sezione locale dell'associazione Angeli in moto in collaborazione con l'assessorato comunale al welfare e il centro antiviolenza del Comune.

Il programma è stato illustrato oggi alla presenza, fra gli altri, dell'assessora al welfare Francesca Bottalico e della responsabile della sezione barese Angeli in moto, Laura Capruzzi. Si parte con la distribuzione, realizzata da gruppi di motocicliste e motociclisti, di materiali di sensibilizzazione del centro antiviolenza e dei numeri utili che avverrà ogni secondo weekend del mese in diverse aree della città: parco Due Giugno, zona del teatro Petruzzelli, molo San Nicola e Torre Quetta.

La distribuzione partirà il 16 marzo, giorno prima dell'arrivo del casco rosso (simbolo del progetto nazionale), nell'ambito della staffetta che percorrerà tutto il Paese e che si concluderà a Roma il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il 17 marzo, alle 10, nella sede di Lab (via Capruzzi 86), si terrà la presentazione del libro 'Donne sotto lo stesso cielo', curato da Pamela Di Lorenzo con Luciana Raggi e Maurizio Mazzurco.

Nella tarda mattinata è inoltre previsto l'arrivo della staffetta nazionale, con una sfilata di moto rappresentativa di vari motoclub, lungo un percorso di circa dieci chilometri attraverso la città, con arrivo a Torre Quetta per l'avvicendamento della staffetta e la presa in carico del casco rosso da parte della sezione di Bari di Angeli in moto.



