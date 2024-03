Auto contro pullman nel Brindisino, muore un 59enne

Un uomo di 59 anni è morto in un incidente che si è verificato lungo la provinciale Ostuni-Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il 59enne era alla guida di un'utilitaria Toyota che si è scontrata frontalmente contro un autobus di linea Stp. Ferito, ma non il pericolo di vita, il conducente del pullman: nel mezzo non erano presenti passeggeri perchè diretto in un deposito della zona. Sul posto hanno operato i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale.





