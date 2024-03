ANSA/La Madama Butterfly conquista il Petruzzelli

Da una parte l'Oriente che sfida cultura e tradizioni millenarie in nome dell'amore; dall'altra l'Occidente che approfitta dell'ingenuità di una giovane donna, appena 15enne, ingannandola per soddisfare il proprio piacere.

Si muove su questi due binari la Madama Butterfly di Puccini andata in scena ieri sera al teatro Petruzzelli di Bari per la regia di Pier Luigi Pizzi ripresa Massimo Pizzi Gasparon. Il maestro Giacomo Sagripanti ha diretto l'orchestra del teatro.

A caratterizzare l'opera è stato un finale differente dall'originale. Una conclusione che risalta la vigliaccheria di Pinkerton (Dmytro Popov), ufficiale della Marina americana che ha deciso, nei primi anni del '900, di prendersi gioco della bella Cio-Cio-San (Vittoria Yeo), chiamata da tutti Madama Butterfly. La sposerà pur sapendo che l'avrebbe abbandonata in Giappone per contrarre matrimonio con una donna americana. Anche quando il suo amico Sharpless (Luca Galli), il console americano, cerca di farlo ragionare, Pinkerton gli ricorda che lui agisce come un vero "yankee".

Alla fine del primo atto il coro del Petruzzelli, diretto da Giovanni Farina, viene applaudito a lungo dal pubblico del teatro sold out. Tutta l'opera, con l'allestimento dell'Arena Sferisterio di Macerata, si svolge davanti a casa di Butterfly, in cima a una collina non lontana da Nagasaki.

Al ritorno dello 'yankee' non crede più nessuno, neppure la fedele serva Suzuki (Nozomi Kato) ma Butterfly insiste e, fantasticando sul giorno in cui lo abbraccerà di nuovo, conquista il pubblico con l'aria più famosa dell'opera, 'Un bel dì vedremo'. In tanti chiedono il bis.

Sono passati ormai tre anni e il console va da Butterfly per dirle che Pinkerton non tornerà mai più e che farebbe bene ad accettare altre proposte di matrimonio, come quella del principe Yamadori. Poco dopo, un colpo di cannone annuncia l'arrivo nel porto della nave Lincoln. Cio-Cio San è felice perché sa che a bordo c'è il suo amato ma non immagina sia in compagnia della nuova moglie Kate. Le luci si abbassano e interviene sulla scena un elemento della grand operà, il balletto: due danzatori interpretano il momento in cui Pinkerton aveva salutato Butterfly partendo per l'America.

Adesso lo 'yankee' sa di avere avuto un figlio da Cio-Cio-San ma non ha il coraggio di incontrarlo. E pur essendo ormai arrivato nel giardino di Butterfly, ammette di essere "un vile" e affida a Sharplesse e Kate il compito di dirle la verità.

Rimasta sola, dopo aver saputo tutto, Cio-Cio-San prende il coltello con cui si uccise anche suo padre e si trafigge. A differenza del finale originale, Pinkerton non torna per chiederle perdono in preda al rimorso, ma l'abbandona una seconda volta al suo destino. Butterfly avrà al suo fianco negli ultimi istanti di vita solo Suzuki che, rispettando la pratica dell'harakiri, la finirà tagliandole la gola perché, almeno in punto di morte, la sua sofferenza sia breve.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA