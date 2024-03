Vigili del fuoco usano carburante sequestrato da Guardia finanza

Oltre 24mila litri di gasolio sequestrati dalla Guardia di finanza nel 2023 sono stati consegnati al comando provinciale dei vigili del fuoco di Taranto. Il carburante era stato sequestrato in un autoparco a Taranto nel corso di alcuni controlli nel contrasto alle frodi sulle accise.

I finanzieri avevano scoperto custoditi all'interno di alcuni depositi il carburante per autotrazione e per uso agricolo senza la necessaria documentazione che ne giustificava il possesso. Il gasolio, come prevede una specifica norma del 2015, sarà utilizzato dai vigili del fuoco di Taranto per l'impiego nelle proprie attività istituzionali, consentendo, si legge in una nota, "anche di contenere in misura significativa i costi di gestione".



