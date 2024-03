Patate dall'estero vendute come italiane, sequestrati 33mila kg

Importavano patate dall'estero, in particolare dalla Francia, e poi, dopo averle lavate, le immergevano in vasconi contenenti terra rossa locale e le rivendevano come se fossero state prodotte in Salento. Lo ha scoperto la Guardia di finanza di Gallipoli che ha sequestrato 33mila chili di patate per un valore di 56.000 euro. Le patate, del tipo Annabelle, dopo la procedura di lavaggio e immersione nella terra, venivano confezionate con un packaging ingannevole che poteva evocare l'origine salentina della merce.

Il rappresentante legale della società è stato denunciato per frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci.

Inoltre, nel corso dell'intervento sono stati identificati quattro lavoratori 'in nero'.



