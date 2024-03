Un uomo di 31 anni, Antonio Amin Afendi, è stato ucciso in pieno giorno nel centro di Casarano, in provincia di Lecce. Sarebbe stato raggiunto da una raffica di colpi di arma da fuoco esplosi da un’auto scura di grossa cilindrata mentre si trovava in strada. L'uomo il 25 ottobre del 2019 sopravvisse a un sanguinoso agguato in stile mafioso.

