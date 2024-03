Da Pnrr oltre 7 milioni di euro per ospedale del Barese

Rendere l'ospedale "Don Tonino Bello" di Molfetta, in provincia di Bari, più sicuro e più efficiente in termini energetici. È l'obiettivo dei lavori avviati oggi e finanziati dalla missione 6 del Pnrr chiamata "Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

L'investimento ammonta a 7,3 milioni di euro e riguarderà la vecchia ala del presidio ospedaliero che ospita molti dei reparti e servizi. Si tratta di una parte dell'immobile che risale alla metà del secolo scorso e che necessita di un adeguamento sismico oltre che di un miglioramento energetico con la creazione di un cappotto isolante esterno e la sostituzioni degli infissi esistenti a favore di nuovi performanti e più prestanti come avverrà con gli impianti a radiatori. L'area di cantiere interesserà la direzione amministrativa, i reparti di Urologia, Chirurgia, Ortopedia, Medicina e il Poliambulatorio le cui attività non si fermeranno.

"Il rafforzamento strutturale e l'adeguamento agli standard di sostenibilità renderanno nuovo l'ospedale", ha spiegato il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce evidenziando che "non è superfluo sottolineare la difficoltà tecnica, superata con un'adeguata pianificazione, di affrontare un intervento così profondo e impattante senza che l'ospedale si fermi". Sanguedolce ha ricordato che "da Molfetta parte un piano d'investimenti da quasi 60 milioni per rendere più moderni sei presidi della rete ospedaliera della Asl".

"Fino a che non ci saranno strutture nuove, bisognerà investire perché questo ospedale sia sempre funzionale e al massimo dell'efficienza. È stato trascurato in passato e noi ce lo siamo ritrovato in condizioni non ottimali", ha aggiunto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. "Gli oltre sette milioni che abbiamo destinato a questo scopo sono essenziali e in questo momento premiano anche i pazienti e coloro che si sacrificano lavorando in condizioni non sempre ottimali", ha concluso. La fine dei lavori è prevista il 31 dicembre 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA