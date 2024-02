Tutto esaurito per Madama Butterfly al Petruzzelli di Bari

Tutto esaurito per Madama Butterfly.

La prima è in cartellone domenica 3 marzo alle 18 al teatro Petruzzelli di Bari, per la regia di Pierluigi Pizzi, autore anche delle scene e dei costumi del capolavoro di Giacomo Puccini. Sul podio dell'orchestra del teatro Giacomo Sagripanti, maestro del coro del Petruzzelli Giovanni Farina. A riprendere la regia dell'elegante allestimento dell'Arena Sferisterio di Macerata sarà Massimo Pizzi Gasparon che curerà anche il disegno luci dello spettacolo.

La tragedia giapponese in tre atti di Giacomo Puccini (1858-1924), su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giocosa, tratta dal dramma Madame Butterfly di David Belasco, fu rappresentata per la prima volta al teatro alla Scala di Milano, il 17 febbraio del 1904.

Sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli: Vittoria Yeo (Cio-Cio-San 3, 6, 8, 10 marzo), Michiko Takeda (Cio-Cio-San 5, 7, 9 marzo), Nozomi Kato (Suzuki), Dmytro Popov (F.B. Pinkerton 3, 6, 8, 10 marzo), Riccardo Della Sciucca (F.B. Pinkerton 5, 7, 9 marzo), Luca Galli (Sharpless 3, 6, 8, 10 marzo), Mario Cassi (Sharpless 5, 7, 9 marzo), Andrea Schifaudo (Goro), Carmine Giordano (Il principe Yamadori), In Sung Sim(Lo zio Bonzo), Margherita Rotondi (Kate Pinkerton), Alberto Petricca (Commissario Imperiale), Graziano De Pace (Ufficiale del registro), Ivana Padovano (La madre di Cio-Cio- San), Grazia Berardi (La zia), Annamaria Bellocchio (La cugina), Antonio Muserra (Yakousidé).

Madama Butterfly sarà in replica (tutto esaurito) martedì 5 marzo alle 20.30, mercoledì 6 marzo alle 18, giovedì 7 marzo alle 20.30, venerdì 8 marzo alle 20.30, sabato 9 marzo alle 18, domenica 10 marzo alle 18.

I biglietti per tutti gli spettacoli in programma per la stagione d'opera e balletto e per la stagione concertistica del Petruzzelli sono in vendita al botteghino del teatro e su www.vivaticket.it.



