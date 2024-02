Politecnico Bari e Regione Puglia, accordo turismo sostenibile

Consolidare l'industria turistica pugliese puntando su specifiche competenze. E' l'obiettivo dell'accordo firmato oggi a Bari, in occasione di Btm Italia, dal rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino e dal direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale, con la partecipazione dell'assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane. L'intesa prevede di sviluppare accordi e relazioni istituzionali con l'università e di rafforzare le relazioni fra Piano strategico regionale del turismo e sistema della pianificazione del territorio regionale alle diverse scale, orientato a promuovere forme sostenibili di sviluppo del turismo. In particolare, Politecnico barese e Pugliapromozione collaboreranno in attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, attività di didattica e formazione ed erogazione di servizi a supporto del territorio. Ma anche nel lancio di iniziative di sperimentazione e casi pilota e consulenze tecnico-scientifiche incentrate su temi specifici o relativi a problemi contingenti. "Il Politecnico - ha detto Cupertino - metterà in campo capacità e conoscenze scientifiche legate alla mobilità sostenibile, applicata alle aree protette, ai siti turistici e archeologici bisognosi di tutela". "Gli insediamenti turistici e le infrastrutture - ha aggiunto - sono energivore e con forte impatto ambientale. La necessità sarà quella di ottimizzare risorse tra produzione e consumi".



