Nel week-end torna a Taranto la fiera del mare

Sul lungomare di Taranto torna il 2 e il 3 marzo l'appuntamento con la fiera del mare organizzata dal Comune e dalla Regione Puglia. Al via l'area espositiva, i talk, le iniziative culturali e artistiche programmate sulla rotonda del lungomare e le attività sportive ospitate presso la lega navale. La kermesse fa il bis per il prossimo fine settimana dopo che lo scorso weekend, per le condizioni meteorologiche avverse, si sono svolti solo i convegni e le giornate tematiche dedicate alla blue economy.

Sono in programma spettacoli acrobatici, concerti, sport acquatici, giocoleria e clowneria. E poi gli open day dedicati ai visitatori della fiera proposti dalla Lega Navale con i suoi istruttori federali grazie ai quali sarà possibile effettuare prove di vela, canoa, canoa, polo, canottaggio e sub.

Saranno presenti oltre 40 espositori, tra cui istituzioni e aziende del settore. E poi spazio alla cultura del mare con la presentazione del corso di laurea in Scienze delle produzioni e delle risorse del mare e la formazione sulla blue economy e del libro Azzurro Mediterraneo di Ester Cecere del consiglio nazionale delle ricerche.

"Siamo soddisfatti - ha dichiarato il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci - della grande partecipazione che abbiamo riscontrato ai tavoli tematici del primo wee-kend di fiera del mare e per questo ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per realizzarli, dalla Regione Puglia, alla Capitaneria di Porto, alla Marina Militare e alla Fondazione Taranto 25. Ora siamo pronti a entrare nel vivo delle esperienze legate a questa nostra risorsa preziosa, attraverso la ricca offerta di eventi e attività".



