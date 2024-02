Allerta gialla per rischio vento, idrogeologico e idrogeologico per temporali e vento in Puglia fino a mezzanotte. Nel bollettino diramato dalla Protezione civile regionale sono previste "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati "da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA