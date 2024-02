Truffa sui bonus edilizi e riciclaggio in Salento, arresti

Militari della guardia di finanza stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone (4 in carcere e 9 ai domiciliari) accusate a vario titolo di associazione per delinquere, fraudolenta percezione di erogazioni pubbliche, riciclaggio e all'autoriciclaggio, nell'ambito di una inchiesta sulla illecita percezione di bonus edilizi. Sono stati inoltre eseguiti sequestri preventivi per 3,8 milioni di euro.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura della Repubblica.





