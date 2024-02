Forte vento fa crollare pensilina a Bari, nessun ferito

A causa delle forti raffiche di vento, una grossa pensilina in metallo ha ceduto, cadendo rovinosamente sull'asfalto di corso Vittorio Emanuele in pieno centro a Bari. Il crollo non ha causato feriti. A lavoro ci sono due squadre dei vigili del fuoco che hanno rimosso la struttura crollata e messo in sicurezza la zona. Per consentire la rimozione della pensilina, la polizia locale ha chiuso al traffico, in entrambi i sensi di marcia, corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra via Quintino Sella e piazza Garibaldi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA