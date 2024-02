Ex Ilva: il ministro Urso incontra operai e visita fabbrica

Il ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso questa mattina, intorno alle 6.30, ha raggiunto lo stabilimento ex Ilva di Taranto per incontrare i lavoratori al cambio turno. E' poi entrato nella fabbrica per una visita agli impianti accompagnato dal neo commissario straordinario di Acciaierie d'Italia Giancarlo Quaranta.

Presenti anche i sindacati e i deputati di Fratelli d'Italia Dario Iaia e Giovanni Maiorano.

Urso si è trattenuto per alcuni minuti con gli operai, ascoltando le loro istanze e assicurando a sua volta l'impegno del governo per la continuità aziendale, prima di incontrare i delegati sindacali. Il ministro presiederà in mattinata un vertice sul Siderurgico nel salone di rappresentanza della Prefettura con sindacati, associazioni delle imprese e Federmanager, alla presenza del neo commissario di Adì e dei commissari straordinari di Ilva in As. Poi terrà un punto stampa e a seguire si recherà al binario 1 della stazione ferroviaria di Taranto per l'arrivo del Treno del Ricordo, un convoglio storico messo a disposizione da Fondazione FS Italiane e appositamente allestito con una mostra multimediale e l'esposizione delle masserizie degli esuli.



