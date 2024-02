Teatro Margherita, ex mercato pesce e caserma Sonnino al Comune

Il teatro Margherita, l'ex mercato del pesce e la ex caserma Sonnino di Bari da oggi sono proprietà del Comune del capoluogo pugliese. Sono stati infatti firmati gli atti notarili fra amministrazione e Agenzia del demanio che sanciscono il passaggio ufficiale e definitivo dei tre beni.

I primi due, fa sapere il Comune in una nota, sono destinati a diventare il Polo delle arti e la cultura contemporanea della città, la ex caserma Aeronautica militare sarà invece consegnata alla Città metropolitana per ospitare la nuova sede del liceo artistico. A siglare l'intesa, questa mattina, sono stati il direttore della ripartizione Patrimonio del Comune Giuseppe Ceglie, il direttore regionale Puglia dell'Agenzia del demanio Antonio Ottavio Ficchi e Domenico Giordano, responsabile dei servizi territoriali Ba 1 (Bari, Barletta-Andria-Trani). "Il progetto del Polo del contemporaneo è già stato avviato - commenta l'assessore comunale al Patrimonio, Vito Lacoppola - con l'utilizzo, seppure parziale, di due degli immobili che lo compongono e che da oggi rientrano ufficialmente nel portafoglio immobiliare del Comune". Quanto alla ex caserma, dice, "questo grande compendio immobiliare sarà ristrutturato per diventare la nuova sede del liceo artistico Pascali-De Nittis. Sarà la Città metropolitana a seguire la progettazione e realizzazione dell'intervento, finalizzato a garantire spazi adeguati e attrezzati alle attività del liceo artistico secondo le necessità espresse dalla popolazione scolastica". Grazie a questa operazione, conclude Lacoppola, "la Città metropolitana risparmierà 700mila euro (Iva compresa) annui, attualmente corrisposti per la locazione dell'immobile che ospita il liceo in via De Nittis".



