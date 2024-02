Parità di genere in azienda, riconoscimento per gruppo Master

La promozione di politiche, azioni e processi finalizzati a garantire pari opportunità di carriera, uguale trattamento economico e condizioni di work-life balance, nonché un ambiente di lavoro che rifiuti stereotipi di genere, sono alla base della certificazione ottenuta dall'azienda Master di Conversano, in provincia di Bari, sulla parità di genere.

Il riconoscimento, spiegano dal gruppo in una nota, "premia l'impegno dell'azienda nel promuovere una cultura aziendale aperta e un ambiente di lavoro inclusivo". La certificazione, rilasciata dall'ente Rina, "è conforme alla prassi Uni/PdR125:2022, l'unico standard in Italia sulla gender equality". Il gruppo Master, che si occupa della progettazione e commercializzazione di accessori ad alta tecnologia per serramenti in alluminio, "è tra le prime aziende nel settore dei serramenti ad aver ottenuto la certificazione per la parità di genere".

I criteri presi in considerazione sono sei: cultura e strategia, governance, processi Hr, opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

Master, già premiata nel 2022 nella classifica 'Great Place To Work', si impegna "a garantire una migliore conciliazione dei tempi vita-lavoro offrendo ai propri collaboratori la possibilità di lavorare in smart working e di beneficiare di una flessibilità oraria". L'azienda supporta "il reintegro delle dipendenti a seguito del periodo di maternità attraverso il 'Close to mum', un programma dedicato che prevede l'erogazione di un bonus economico per le neomamme e la possibilità di usufruire di una maggiore flessibilità oraria. La certificazione per la parità di genere si inserisce all'interno di un percorso "virtuoso intrapreso da Master sul tema della sostenibilità e responsabilità etica e sociale, culminata con la stesura nel 2023 del suo primo 'Bilancio di Sostenibilità'.



